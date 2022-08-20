Pütürge’nin çehresi değişiyor

Malatya’nın Pütürge ilçesinde yapımı tamamlanan kilit parke taşı yolları ile vatandaşlar, daha konforlu bir alanda yaşam sürüyor.

Pütürge Belediyesi, vatandaşların yaşam alanlarını iyileştirmek ve daha kaliteli hizmet vermek adına sahada çalışmalarını sürdürüyor. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük beraberinde AK Parti Pütürge ilçe başkanı Bülent Karayılan ve belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı Taştepe mahallesini ziyaret ederek, yapımı tamamlanan kilit parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Pütürge halkının yaşam kalitesini yükseltmek için ekipleriyle birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Sülük, “Daha kaliteli bir yaşam için 2020 yılında kurduğumuz kilit parke taşı fabrikasıyla, öncelikli olarak cami, okul, taziye evi etrafından düzenleme yapıyoruz. Bu kısımlar bittikten sonra sokak aralarında iyileştirme yapacağız. Biz Pütürge’nin kalkınması için şehirde nasıl bir yaşam varsa, köyde, kırsalda, mahallede de kaliteli yaşam olsun diye mücadele ediyoruz. Bu çerçevede bütün ekiplerimizle 7-24 saat çalışıyoruz. Emek veren bütün ekiplerimize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Taştepe mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı başkan Sülük’e teşekkür etti.