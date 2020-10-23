Pütürge’deki deprem konutları ay sonunda teslim edilecek

Malatya’nın Pütürge ilçesinde yapılan 208 deprem konutu ay sonunda teslim edilecek.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, yaptığı açıklamada, 20 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli olan ve Malatya’da yıkıma yol açan 6,8 şiddetindeki depremden sonra yapımına başlanan konutların tamamlandığını bildirdi.

Sülük, “Deprem sonrası TOKİ tarafından Taşbaşı Mahallesinde yapımına başlanan 208 adet konutun teslimi için geri sayım başladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Daire Başkanı Sayın Mehmet Mert ve Belediye meclis üyelerimizle birlikte Taşbaşı Mahallemizde yapımı tamamlanan 208 Adet TOKİ konutunun çevre düzenleme ve yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledik” ifadelerini kullandı.

Bu ayın sonunda müteahhit firma tarafından teslim edilecek olan 208 adet konutun hayırlı olmasını temenni eden Sülük, “ Deprem konutlarının ilçemize kazanımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Malatya Valimiz Sayın Aydın Baruş’a, Malatya Milletvekillerimiz Sayın Öznur Çalık’a, Sayın Bülent Tüfenkci’ye, Sayın Ahmet Çakır’a, Sayın Hakan Kahtalı’ya, İl başkanımız İhsan Koca’ya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a teşekkür eder, ilçem adına sonsuz şükranlarımı sunarım” diye konuştu.