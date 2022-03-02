Pütürge’de Millet Bahçesi hayata geçiyor

Malatya’nın Pütürge İlçesi’nde yapılacak olan Millet Bahçesi’nin ismi Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, ilçeye yeni bir Millet bahçesi kazandırıyor. 2 bin 600 metrekare alan üzerine yapılacak Millet bahçesinde, kafeterya, restoran, şelale, oturma alanları, yeşil donatılar, meydan çeşmesi ve etkinlik alanı bulunuyor.

Pütürge Belediyesi, ilçeye yeni bir yaşam alanı daha kazandırıyor. 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 10.30 da Pütürge belediyesinde ihalesi yapılacak olan Millet bahçesi projesi ile ilçe nefes alınabilir bir yaşam merkezine kavuşacak.

"Recep Tayyip Erdoğan Millet bahçesi ilçeye nefes aldıracak"

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, ilçeye yapılacak olan Millet Bahçesi hakkında bilgi aktarıp, “7 Mart Pazartesi ihalesini gerçekleştireceğimiz Millet bahçesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini taşıyacak. Bu nedenle projeyi titizlikle hazırladık. En ince detayına kadar her şey düşünüldü.Recep Tayyip Erdoğan Millet bahçesi ilçeye nefes aldıracak” ifadelerini kullandı.

Başkan Sülük, “Pütürge’miz modern bir millet bahçesine kavuşacak. Vatandaşlarımızın nefes alacağı, dinleneceği alan konusunda eksiklik vardı. 2 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edeceğimiz millet bahçesi, şehir merkezi içerisinde çok önemli bir ihtiyaca yanıt verecek. 7 Mart Pazartesi ihalesini gerçekleştireceğimiz Recep Tayyip Erdoğan Millet bahçesinde, kafeterya, restoran, şelale, oturma alanları, yeşil donatılar, meydan çeşmesi ve etkinlik alanı bulunuyor. İlçemize kazandıracağımız Recep Tayyip Erdoğan Millet bahçesinin şimdiden Pütürge’mize ve kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.