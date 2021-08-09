Pütürge’de kırsal mahallelerin çehresi değişiyor

Pütürge Belediyesi’nin kırsal mahallelerde başlattığı kilitli parke taşı döşeme çalışmaları bir mahallede daha tamamlandı.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde belediye ekipleri kentin çehresini değiştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekiplerinin kırsal mahallelerde başlattığı kilitli parke taşı döşeme çalışmaları kapsamında Esenlik Mahallesi’nde cami avlusu, okul bahçesi ve sokaklar olmak üzere 7 bin 200 metre kare kilit taşı döşeme çalışması yapıldı. Kilit parke taşı döşeme çalışmaları sonunda Esenlik Mahallesi modern bir görünüme kavuştu. Kilit parke taşı çalışmaları sonrası sokakların açılışı gerçekleştirilerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Açılış programına AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan, Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Aslan ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Açılış programına Esenlik Mahallesi sakinleri de yoğun ilgi gösterdi.