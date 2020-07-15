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Pütürge’de ilk kez yüzme kursu açıldı
PÜTÜRGE’DE İLK KEZ YÜZME KURSU AÇILDI
MALATYA 15.07.2020, 12:11
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Malatya’nın Pütürge ilçesinde ilk kez yüzme kursu açıldı.
Pütürge Kaymakamlığı koordinesinde Pütürgeli iş adamlarının desteği ile ilçeye kazandırılan ve ilçedeki tek yüzme havuzu olan Pütürge İlkokulu yüzme havuzunda düzenlenen yüzme kursuna kayıt yapmak isteyenlerin başvurusu alınıyor. Kaymakam Recep Aydın’ın öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ilçe tarihinde ilk yüzme kursu açıldı. Deprem ve pandemi sürecinin stresini bir nebze de olsa havuzda atan ve yeni bir spor dalında ilk kez eğitim alan kursiyerler memnuniyetlerini dile getirdiler.
Yüzme kursuna kayıt yapmak isteyenlerin başvurusu alınıyor.
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