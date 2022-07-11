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Pütürge Belediyesi’nde bayramlaşma

Pütürge Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

MALATYA 11.07.2022, 11:29
Pütürge Belediyesi’nde bayramlaşma

Pütürge Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Hacı Sülük iş merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan, AK Parti İlçe Teşkilatı, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, Belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma programı sonrası Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “Tüm hemşerilerimin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, nice bayramları hep birlikte sağlık, umut, huzur ve mutluluk içinde geçirmeyi diliyorum. İnşallah geleneklerimize bağlı olarak daha coşkulu ve daha güzel bayramları hep birlikte yaşarız” diye konuştu.

Bayramlaşma programına katılanlara belediye ekiplerince çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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