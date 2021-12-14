Malatya İnönü Üniversitesi tarafından projesini gerçekleştirmek isteyen girişimcilere yardım imkanı sunuluyor.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak Mühendislik Fakültesi’nde TÜBİTAK destek programları semineri gerçekleştirildi. Seminere konuşmacı olarak Pusula Ön Kuluçka Merkezi Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Özge Öztürk katıldı.

21. yüzyıl başarı faktörlerinin AR-GE yapmak, girişimde bulunmak ve inovasyon gerçekleştirmek olduğunu dile getiren Öztürk, bu sayede ancak başarıya ulaşılabildiğini belirtti. Öztürk, “Teknoloji Transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip bulunduğu ve başka bir yerde uygulandığı bir proses olarak tanımlanabilir. Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitedeki akademik bilginin sanayiye, ticarileşecek ürüne dönüşmesi için arada köprü vazifesi gören bir yapıdır. Malatya Teknokent bünyesinde yer alan İnönü Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde; farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler, üniversite- sanayi işbirliği hizmetleri, fikri sınai mülkiyet hakları (FSMH) hizmetleri, şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri olmak üzere 5 modülde hizmet verilmektedir" ifadelerini kullandı.

Projesini gerçekleştirmek isteyen girişimcilere imkan

Malatya Teknokent’te Pusula Ön Kuluçka Merkezi olduğunu hatırlatan Öztürk, ön kuluçka merkezlerinin, iş fikrini hayata geçirerek projesini gerçekleştirmek isteyen girişimcilere, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi amacıyla danışmanlık, mentörlük ve proje fikri doğrulamaya yönelik destek süreçlerini içeren yapılar olduğunu söyledi. Konuşmasına Pusula Ön Kuluçka Merkezi’nin sunduğu destekleri tanıtarak devam eden Öztürk, TÜBİTAK BİGG, 2209A, 2209B destek programları ve 2242 proje yarışması hakkında detaylı bilgi verdi.

Program soru cevap etkinliği ile sona erdi.