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Portatif havuzda serinleme keyfi

Hava sıcaklılarının arttığı Malatya’da Melekbaba Mahallesi’nde açılan portatif yüzme havuzu yoğun ilgi görüyor. Sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar, portatif havuzda yüzerek serinlemenin keyfi yaşıyor.

MALATYA 26.08.2021, 11:01
Portatif havuzda serinleme keyfi

Hava sıcaklılarının arttığı Malatya’da Melekbaba Mahallesi’nde açılan portatif yüzme havuzu yoğun ilgi görüyor. Sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar, portatif havuzda yüzerek serinlemenin keyfi yaşıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Battalgazi İlçesi Melekbaba Mahallesi’ne yaptırılan portatif yüzme havuzu hizmete açıldı. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi ile Malatyalı çocuk ve gençler hem eğleniyor, hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyor.

Hava sıcaklığının bugünlerde 40 dereceyi bulduğu Malatya’da genç ve çocuklar havanın sıcak olması nedeniyle portatif havuzda yüzmenin ve serinlemenin keyfi sürüyor.

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