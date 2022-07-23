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Polisten uyuşturucu operasyonu
Malatya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
MALATYA 23.07.2022, 13:44
Malatya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Malatya’da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren polis ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendiren E .C .F. ile O.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst ve ikamet aramalarında 158 kök hint keneviri, 23 uyuşturucu hap, 64,29 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 350 TL ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E .C .F. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.