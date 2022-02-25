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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz” dedi.
Polisten sahte para uyarısı
Malatya’da polis ekipleri akaryakıt istasyonlarında görevli personelleri sahte para konusunda uyardı.
MALATYA 25.02.2022, 12:08
Malatya’da polis ekipleri akaryakıt istasyonlarında görevli personelleri sahte para konusunda uyardı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri ziyaret ettikleri akaryakıt istasyonlarında görevli personelleri sahte para konusunda uyardı.
Genel asayiş olaylarına dair bilgilendirmelerin de yapıldığı ziyaretlerde benzer çalışmaların aralıksız süreceği kaydedildi.