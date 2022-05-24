Polisten öğrencilere hediye

Malatya’da Toplum Destekli Polis ekipleri genel güvelik konusunda bilgilendirdiği öğrencilere hediye dağıttı

Malatya’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devem ediyor. Ekipler son olarak ise kent merkezinde faaliyet gösteren bazı anaokulu, kuran kursu ve gençlik merkezlerini ziyaret ederek öğrencilere genel güvenlik konusunda bilgilendirme yaptı.

Ziyaretlerde öğrencilere çeşitli hediyelerde veren ekipler daha sonra İskender Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek güvenlik ve asayiş konuları hakkında Mahalle Muhtarı İsmet Kaplan ile istişarede bulundu.