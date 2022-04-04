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Enerji ithalatı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 25 milyar dolar enerji faturası ödendi.
Polisten kitap okuma etkinliği
Malatya’nın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünce kitap okuma etkinliği düzenlendi.
MALATYA 04.04.2022, 11:00
Malatya’nın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünce kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile geleceğin teminatı olan gençleri kitap okumaya teşvik etmek ve gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Darende Ilıca İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere yönelik kitap okuma etkinliği düzenlendi. Bu bağlamda gençleri kitap okumaya özendirmek amacıyla en çok kitap okuyan öğrenciler de ödüllendirildi. Etkinliğin her ay tekrarlanacağı bildirildi.