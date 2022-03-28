Polisten kargaya şefkat eli

Malatya’da polis ekipleri tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan karga koruma altına alındı.

Malatya’da devriye atan polis ekipleri tarafından yol kenarında kanatları kesilmiş bir karga bulundu. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri tarafından ilk müdahalesi yapılan karga koruma altına alındı.

Yaralı karganın, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.