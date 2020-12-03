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Polisten kan kampanyasına destek

Pandemi nedeniyle kan stoklarının azalması üzerine Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 103 personel kan bağışında bulundu.

MALATYA 03.12.2020, 10:34
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Polisten kan kampanyasına destek

Pandemi nedeniyle kan stoklarının azalması üzerine Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 103 personel kan bağışında bulundu.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü’nün organizesinde; pandemi sürecinde kan stoklarının azalması ve farkındalık oluşturmak amacıyla 1-2 Aralık 2020 tarihlerinde Malatya Emniyet Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde Malatya Kızılay Şubesince kurulan stantta 103 personel kan bağışında bulunarak, kam kampanyasına destek verdi.
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