Polisten kaçakçılık operasyonu

Malatya’da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, 27 bin 550 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ile 17 bin 800 bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ekiplerince “5607 SKM” çerçevesinde yapılan çalışmalarda, 17 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 7,5 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ile 27 bin 550 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şahsa işlem yapıldığı bildirildi.