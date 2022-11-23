Polisten kaçakçılık operasyonu

Malatya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 131 litre el yapımı sahte alkol, çok sayıda makaron ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) ekipleri Kaçakçılıkla Mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda, 131 litre el yapımı sahte alkol, 147 adet alkol üretiminde kullanılan kit, 1 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 773 adet cinsel içerikli ürün, 19 bin adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ile 360 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 4 kişiye işlem yapıldı.