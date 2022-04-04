Polisten kaçakçılara geçit yok

Malatya polisi, 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu, muhtelif şarj adaptörü ve şarj kablosu ile 317 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılan çalışmalarda 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu, muhtelif şarj adaptörü ve şarj kablosu ile 317 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanıp gözaltına alınan 2 şahsa 5607 "SKM" den yasal işlem yapıldı.