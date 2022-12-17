Polisten gerçeği aratmayan tatbikat

Malatya’da çevik kuvvet polisi tarafından gerçeği aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in katılımıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Eğitim çerçevesinde, toplumsal olaylara müdahale ederken kullanılan taktik ve düzenler akabinde gerçeği aratmayan tatbikat gerçekleştirildi. Çevik Kuvvet ekipleri, izinsiz gösteri gerçekleştiren gruba yasal sınırlar içerisinde toma ve göz yaşartıcı gaz kullanımı ile gözaltına alma işlemi uygulamalı olarak icra etti.

Yapılan bu eğitimle, personelin refleks ve çevikliğini diri tutarak ayrıca Türkiye geneli veya Malatya’da oluşabilecek muhtemel bir toplumsal olaya usulüne uygun şekilde en hızlı ve etkin biçimde müdahale edilmesi amaçlanıyor.