Polisten engelli genç kıza doğum günü sürprizi

Malatya’da polis ekipleri fiziksel ve zihinsel engelli bir genç kızın doğum gününü kutlayarak ona sürpriz yaptı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Yaren G.’in arkadaşları genç kızın doğum gününün polisler tarafından kutlanmasını arzu ettiğini polis ekipleri ile paylaşmasının ardından harekete Sümer Polis Merkezi’nde görevli polis ve mahalle bekçileri genç kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Karşısında elinde pastayla ’iyi ki doğdun Yaren ’diyen polisleri gören kız çocuğu çok mutlu olurken, genç kızın ailesi ise polis ve mahalle bekçilerine teşekkür etti.