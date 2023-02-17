Polisten depremzede çocuklar için etkinlik

Malatya’da polis ekipleri tarafından depremden evleri yıkılan ve zarar gören ailelerinin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelerek 10 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak adlandırılan yıkıcı depremlerin ardından Malatya’da Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde bulunan Mercedes Kadir Trafik Parkında kurulan çadırda depremden evleri yıkılan ve zarar gören ailelerinin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Ekipler çeşitli oyun ve gösterilerle çocuklara yaşadıkları travmayı unutturmaya çalışırken, çocuklar ise bir süreliğine de olsa da eğlenerek gönüllerince vakit geçiriyor.