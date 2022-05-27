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Polislerden çocuklara eğitim desteği

Malatya’nın Darende ilçesinde polis tarafından öğrencilere yönelik faaliyetlere ağırlık veriliyor.

MALATYA 27.05.2022, 13:04
Polislerden çocuklara eğitim desteği

Malatya’nın Darende ilçesinde polis tarafından öğrencilere yönelik faaliyetlere ağırlık veriliyor.

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ilçede bulunan okullar ziyaret edildi. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığına destek olmak için anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerine oyuncak ve kitap dağıtımı yapıldı.

Ilıca Ortaokulunda düzenlenen okuma yarışmasında ilk 3’e giren öğrencilere hediyeler takdim edildi. Emniyet görevleri ayrıca öğrencilerle birlikte okul bahçesinde keyifli vakit geçirdi.

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