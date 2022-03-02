Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya’da uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 16 zanlıdan 7’si tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince zehir tacirlerine yönelik 5 ayrı operasyonda toplam 17 bin 38 adet yeşil reçeteye tabi hap, 133 gram uyuşturucu madde, 217 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 16 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 7’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 9 şahsın işlemleri ise devam ediyor.