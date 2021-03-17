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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Malatya’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 385 gram esrar, 670 gram kubar esrar ve 15 gr Metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.
MALATYA 17.03.2021, 10:47
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Malatya’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 385 gram esrar, 670 gram kubar esrar ve 15 gr Metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Yapılan iki ayrı çalışmada, 1 kilo 385 gram esrar, 670 gram kubar esrar ve 15 gr Metamfetamin ele geçirildi.Konu ile ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.