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Polis Radyosu Malatya’da “konum attı”

Türkiye Polis Radyosu "konum atıyoruz" programı ile Malatya’da radyo severlerle buluştu.

MALATYA 21.07.2022, 14:22
Polis Radyosu Malatya’da “konum attı”

Türkiye Polis Radyosu "konum atıyoruz" programı ile Malatya’da radyo severlerle buluştu.

Türkiye Polis Radyosu "konum atıyoruz" programı ile Malatya’da radyo severlerle buluştu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen Malatyalı araştırmacı gazeteci Atilla Kantarcı ile Valilik Basın Müdürü İbrahim Halil Kılıç’ın canlı yayın konuğu olduğu yaklaşık bir saat süren programda Malatya konuşuldu. Yarında Darende ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan program İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in “sen yoksun” şiiri son buldu.

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