Polis öğrencilere ‘akran zorbalığını” anlattı

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri seminerle 3 bin 230 öğrenciye “şiddet ve akran zorbalığı” konularında bilgilendirme bulundu.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş ve güvenlik ekseninde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de vatandaşlara dokunuyor. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayata geçirilen “Akranımla barışığım zorbalığa karşıyım” projesiyle kent genelinde faaliyet gösteren 28 ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 3 bin 230 öğrenciye yönelik seminer düzenlendi.

Seminerde uzman personel tarafından öğrencilere “şiddet ve akran zorbalığı” ile mücadele hakkında uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuldu.