banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Ruhsar Pekcan bakan olunca kıyım yapmış!
Ruhsar Pekcan bakan olunca kıyım yapmış!
Küfürlü paylaşım iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi!
Küfürlü paylaşım iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi!
Trabzon'da fırını kumarhaneye çevirdiler!
Trabzon'da fırını kumarhaneye çevirdiler!

Polis memurlarına hediye

Halkın huzur ve güven ortamını sağlamak için gece gündüz demeden çalışan Polis Teşkilatının mensuplarına, Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi jest yaparak hediye takdim etti.

MALATYA 03.05.2021, 16:57
Polis memurlarına hediye

Halkın huzur ve güven ortamını sağlamak için gece gündüz demeden çalışan Polis Teşkilatının mensuplarına, Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi jest yaparak hediye takdim etti.

Esenlik Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü ve Esenlik Dış Birimler Koordinatörü Eyüp Mustafa Alkan, bugün noktalarda görev yapan polis memurlarını ziyaret ederek, hem görevlerinde başarı dileklerini sunarken Esenlik Şirketine ait bir de hediye paketi takdim ettiler.

Esenlik Şirketinde konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kamu düzenini korumak için gece gündüz demeden çalışan, ev ve iş yerlerimizde güvende olmamızı sağlayan polislerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu zor günlerde Esenlik olarak bizler de bir nebze olsun yanlarında olmak istedik. Bu kapsamda iftar öncesi Genel Müdürümüz Ata Ünlü ve Dış Birimler Koordinatörümüz Eyüp Mustafa Alkan, polis noktalarını ziyaret edip, polis memurlarına Hayırlı Ramazanlar dileklerini ve hediyelerini takdim ettiler” denildi.
Yorumlar (0)
25°
açık