Polis korosu bu kez protokole konser verdi

Türk Polis Teşkilatının Kuruluş177. yıldönümü nedeniyle, polis orkestrası eşliğinde polis korosu bu kez de protokol üyelerine konser verdi.

Sabancı Kültür Merkezi’nde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen konsere, Vali Aydın Baruş, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Malatya POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve emniyet mensupları katıldı. Konser öncesi bir konuşma yapan Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, “Türk Polis teşkilatının kuruluşun 177. yıldönümü nedeniyle böyle bir konser düzenledik. Bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle bazı etkinlikleri önce çektik. Bu çerçevede emniyet mensuplarından oluşan polis korumuz bugün onlar bir konser verecek” dedi,

Daha sonra Dağdeviren, kendisine ait “polisim” adlı şiiri de okudu.

Programda son olarak Polis Korosunun seslendirdiği parçalarla geceye katılanlar keyifli vakit geçirdi.