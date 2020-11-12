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Polis koronalı takibinde
MALATYA'DA 24 SAATTE YAPILAN DENETİMLERDE 23 KİŞİYE CEZA UYGULANDI.
MALATYA 12.11.2020, 12:01
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Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) kurallarına uymayan 23 kişiye ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından 24 saatte yapılan denetimlerde 23 kişiye ceza uygulandı. Covid-19 temaslı olmasından dolayı karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 5 kişiye ceza kesildi. Ceza kesildikten sonra Covid-19 temaslı vatandaşlar ikametlerine yönlendirildi.Yapılan denetimlerde 18 şahsa maske takmamaktan ceza kesildi.