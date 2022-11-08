Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Malatya’da polis hırsızlara göz açtırmayarak, son günlerde meydana gelen 4 hırsızlık olayını çözdü. Yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Bir hırsızlık olayının şüphelisi 70 saatlik kamera görüntüsü sonucu tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Çavuşoğlu Mahallesinde meydana gelen Açıktan Cep Telefonu Hırsızlığı olayının faili yakalanarak tahkikata başlandı. Cevat Paşa Mahallesi bir depoda bulunan demir mazgalları çalan şahıs yakalanarak hakkında tahkikata başlandı. Cemal Gürsel Mahallesinde meydana gelen Motosiklet Hırsızlığı olayının şüphelisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Çukurdere Mahallesinde meydana gelen Yağma (gasp) olayının şüphelisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Turgut Özal Mahallesinde meydana gelen Otodan Hırsızlık, Mala Zarar Verme olayının faili meçhul şüphelisi 70 saatlik kamera görüntüsü sonucu tespit edilerek yakalandı.