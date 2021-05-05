Polis denetimde izin belgesi karmaşası

Covid-19 pandemisi nedeniyle getirilen 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Malatya’da polisler denetim yaparken ilginçliklerle karşılaşıyorlar. Kendilerine göre sokağa çıkma izin belgesi hazırlayan bazı vatandaşlar polislerle karşı karşıya geliyor.

Malatya’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sıkı denetimler devam ediyor. Polis ekipleri kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda bulunanların muafiyet belgelerine tek tek bakıyor.

Kısıtlama nedeniyle kent genelinde güvenlik güçleri belirlenen yerlere uygulama noktaları kurarak denetimlerini sürdürüyor. Başta kent merkezi ve ana yollar olmak üzere birçok yerde uygulama noktasının araçlara ve yayalara, Malatya merkezde polis tarafından izin belgesi soruluyor.

Polisler denetim yaparken ilginçliklerle de karşılaşıyorlar. Bazı insanlar kendine göre sokağa çıkma izin belgesi hazırlayınca, polis ile karşı karşıya geliyor.