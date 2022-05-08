Piyasaya sahte para süren 1 kişi tutuklandı

Malatya’da iki ayrı olayda sahte para ile ödeme yaparak vatandaşları dolandıran 1 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiler göre, kent merkezinde muhtelif zamanlarda iki ayrı olayda sahte para ile ödeme yaparak vatandaşların dolandırılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri olayın şüphelisi olarak belirledikleri G.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen G.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.