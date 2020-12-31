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Peynir bidonunda esrar sevkiyatına darbe
Malatya’da, yolcu otobüsünde bagajda bidon içerisinde tulum peyniri arasına zulalanmış vaziyette 987 gram kubar esrar ele geçirildi.
MALATYA 31.12.2020, 11:38
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Malatya’da, yolcu otobüsünde bagajda bidon içerisinde tulum peyniri arasına zulalanmış vaziyette 987 gram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, otobüsler üzerinde uygulama gerçekleştirildi. Batı illerine giden bir yolcu otobüsünde yolcu olarak seyahat eden bir şahsın bagajları kontrol edildi. Şahıstan bidon içerisinde tulum peyniri arasına zulalanmış vaziyette 987 gram kubar esrar ele geçirildi.Şahsın gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.
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