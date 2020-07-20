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"Peygamber Efendimize Mektup" yarışmasında ödüller verildi
PEYGAMBER EFENDİMİZE MEKTUP YARIŞMASI’NDA ÖDÜLLER VERİLDİ
MALATYA 20.07.2020, 18:14
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Malatya’nın Pütürge İlçesinde, ‘Peygamber Efendimize Mektup" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Pandemi sürecinde evden çıkamayan ortaokul öğrencilerinin gelişimsel sürecine katkı amacıyla Pütürge Kaymakamlığı koordinesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün iş birliğinde geçtiğimiz Haziran ayında “Peygamber Efendimize Mektup Yarışması” yapıldı. Peygamber Efendimiz’e mektup yazan ortaokul öğrencileri arasında ilk üçe girenlere Kaymakam Recep Aydın makamında kabul ederek ödüllerini verdi.
Öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Kaymakam Aydın öğrencilere başarılarının devamını diledi.
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