Pedala il birinciliği için bastılar

Malatya’da okullar arası Bisiklet il birinciliği yarışması için sporcu öğrenciler pedallarına il birinciliği için bastılar.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü’nün 2022 yılı faaliyet programında yer alan Bisiklet İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Malatya Stadyum Çevresi Yerleşkesinde gerçekleşen 103 sporcunun katıldığı çekişmeli geçen Bisiklet yarışları sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer verdi.

Okullar arası Bisiklet il birinciliği yarışması sonunda kategorilerinde birincisi olan sporcu öğrenciler, grup şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler.