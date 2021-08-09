banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”
“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”
En çok eleman arayan sektörler hangileri?
En çok eleman arayan sektörler hangileri?
Afgan gazeteci Türk kadınlarından özür diledi
Afgan gazeteci Türk kadınlarından özür diledi
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı

Malatya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı.

MALATYA 09.08.2021, 10:27
Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı

Malatya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı.

Malatya’da polis ekipleri, vatandaşların trafik kurallarına uyması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 2 gün gerçekleştirilen park denetimlerinde 336 araç kontrol edildi.

Kontrollerde, engelli araçlar için ayrılmış park yerine park eden 87 araca ve diğer maddelerden 6 araca idari işlem uygulandı.
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu