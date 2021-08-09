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Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı
Malatya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı.
MALATYA 09.08.2021, 10:27
Malatya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı.
Malatya’da polis ekipleri, vatandaşların trafik kurallarına uyması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 2 gün gerçekleştirilen park denetimlerinde 336 araç kontrol edildi.Kontrollerde, engelli araçlar için ayrılmış park yerine park eden 87 araca ve diğer maddelerden 6 araca idari işlem uygulandı.