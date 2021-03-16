Pandemide vaka sayısının arttığı Malatya’da uyarı

Pandemide vaka sayısının arttığı Malatya’da Vali Aydın Baruş uyarı yaparak, “İlimizde vaka sayısı hızla artıyor. Kontrollü normalleşme döneminde daha dikkatli olmak zorundayız” dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisindeki kategoride sarıdan turuncuya yükselen Malatya’da, virüslü hasta sayısı artıyor. Korona virüslü hasta sayısının daha da artması durumunda Malatya kırmızı kategorili iller arasına girecek.

Korona virüslü hasta sayısının Malatya’da yüz bin’de 92.66’ya yükselmesi üzerine sosyal medya hesabında açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş , vatandaşları kurallara uyma noktasında uyararak, “Kıymetli Hemşerilerimiz, Lütfen dikkat! İlimizde vaka sayısı hızla artıyor. Kontrollü normalleşme döneminde daha dikkatli olmak zorundayız. Temizlik- Maske-Mesafe başta olmak üzere tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz” diye konuştu.