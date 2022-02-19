banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Evinin elektriğini kendi üretiyor
Evinin elektriğini kendi üretiyor
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
Hafta sonu hava güzel ama ya sonra?
Hafta sonu hava güzel ama ya sonra?
Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı

Pandemide radyo dinleme oranları arttı

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi ve Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öztürk bir programda, “Pandemide radyo dinleme oranları arttı” dedi.

MALATYA 19.02.2022, 10:24
Pandemide radyo dinleme oranları arttı

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi ve Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öztürk bir programda, “Pandemide radyo dinleme oranları arttı” dedi.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi ve Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öztürk, TRT GAP Diyarbakır Radyosu’na konuk oldu.

“Pandemide radyo dinleme oranları arttı”

Radyo dinleme oranlarının pandemi döneminde arttığını ifade eden Öztürk “Şu an dijital çağdayız, daha çok radyonun dinlendiğini söyleyebiliriz. Özellikle pandemi döneminde bu artış çok yüksek. İnsanlar evlerinde olduğu için radyo dinleme oranlarında artış oldu. Aynı zamanda podcast dinlemeleri çok arttı. Eskiden insanlar tek bir programcı dinliyordu ve onun programının saatinin gelmesini bekliyordu. Artık buna gerek kalmadı podcast teknolojisi sayesinde. Şu an herkes dinlemek istediği programcıyı açıp dinliyor. Bu anlamda radyonun yeniliklere ayak uydurmasını doğru buluyorum. Olması gereken bu zaten. Her teknolojik gelişmeye tüm kitle iletişim araçları ayak uydurmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

Araştırmalarda radyonun en güvenilir kitle iletişim aracı olduğunu vurgulayan Öztürk “Radyo kitleleri etkileyen, kitlelerin güven duyduğu bir kitle iletişim aracıdır. Özellikle içinde bulunduğumuz dijital çağı nedeniyle internet gibi sonsuz içeriğe sahip olmayan en masum kitle iletişim aracı bence. Malum internet özellikle çocuklar ve yetişkinler için pek çok zararlı içeriğe sahipken, radyo en güvenilir araçtır diyebilirim. Bu noktada 2019 RTÜK araştırmaları da gösteriyor ki Türkiye’de en çok güven duyulan iletişim aracı yine radyo olarak gözüküyor. Radyo afetlerde tek haber alabildiğimiz araçtır. Bu açıdan bakıldığında tabi doğru ve güvenilir haberin verildiği tek araç radyodur. Dolayısıyla radyo, toplumun her kesiminden bireyin rahatlıkla anlayabileceği, okuma yazma bilmenin bile gerekmeyeceği bir araç olduğu için en önemli kitle iletişim aracıdır” şeklinde konuştu.

“Radyo dinleyicisinin de alışkanlıkları değişti”

Radyo dinleyicisinin zamanla alışkanlıklarında değişikliklerin olduğunu belirten Öztürk “Sadece radyo değil, radyo dinleyicisinin de radyo dinleme alışkanlıklarında değişimler yaşandı. Eskiden radyo programlarında arkası yarınlar vardı şimdi podcast’ler var diyebilirim. Teknoloji ilerledikçe, değişim de tabi kaçınılmaz oluyor ve radyonun da çağa ayak uydurması gerekiyor” dedi.

Kendisinin Radyo yayıncılığı alanında uzmanlaştığına dikkat çeken Öztürk “Radyo yayıncılığı benim doktora tezim, bu alanda uzmanlaştım. O yüzden benim için radyonun önemi çok büyük. Günümüzde de radyonun çok geniş kitlelere hitap ediyor oluşu çok büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 25 41
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Kasımpaşa 26 29
14. Galatasaray 25 29
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 24 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 24 28
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14