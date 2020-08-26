Pandemi süreci Güreş festivalini iptal ettirdi

Malatya’nın Darende ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Güreş Festivali Covid-19 önlemleri kapsamında iptal edildi.

Festival Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildiği kaydedildi.