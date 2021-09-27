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Pandemi hatırlatıldı trafik kuralları anlatıldı

Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri, pandemi ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme faaliyetinde bulunup eğitim gerçekleştiriyor.

MALATYA 27.09.2021, 16:33
Pandemi hatırlatıldı trafik kuralları anlatıldı

Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri, pandemi ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme faaliyetinde bulunup eğitim gerçekleştiriyor.

Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri, yeni tip korona virüs (Covid-19) trafik ve pandemi tedbirleri kapsamında, Karakavak İlkokulu, Ali Nahit Bozatlı İlkokulu ve Yeşil Yaka Ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitim yaptı. Öğrencilere yönelik trafik kuralları eğitimi, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar maske, mesafe ve hijyen tedbiri konularında uygulamalı ve teorik eğitim ile MAŞTİ şehirlerarası yolcu terminalinde şoför ve yolculara yönelik pandemi ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Pandemi ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme faaliyetinde bulunup eğitim gerçekleştirilmesiyle Covid-19 ile trafik kazalarının önlenmesine çalışıldığı vurgulandı.

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