Pandemi döneminin yıkıcı etkileri gideriliyor

Malatya’nın Kale ilçesinde "Başarmak için yalnız değilsin" adlı seminer düzenlendi. Pandemi döneminin yıkıcı etkilerini gidermek için uygulanan seminerde öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik olarak gelişmelerini sağlamak amaçlandı.

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İzollu Ortaokulunun konferans salonunda ilçede öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim, Battalgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Rehber Danışmanı Mete Sarıbaş tarafından verildi.

Pandamı döneminin yıkıcı etkilerini gidermek, öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik gelişmelerini sağlamak üzere planlanan seminerde, sınav kaygısı ve motivasyon konularında bilgiler verilerek öğrencilerin soruları cevaplandı.

Seminere, milli eğitim şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.