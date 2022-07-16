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Özel sporculardan sağlık çalışanlarına destek

Malatyalı Özel Sporcular, Konya Şehir Hastanesi’nde elim bir olay sonucu yaşamını yitiren Dr. Ekrem Karakaya ve sağlıkta şiddete dur demek için ellerindeki yazılarla şiddete tepki gösterdi.

MALATYA 16.07.2022, 13:20
Özel sporculardan sağlık çalışanlarına destek

Malatyalı Özel Sporcular, Konya Şehir Hastanesi’nde elim bir olay sonucu yaşamını yitiren Dr. Ekrem Karakaya ve sağlıkta şiddete dur demek için ellerindeki yazılarla şiddete tepki gösterdi.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde spor yapan özel sporculardan sağlık çalışanlarına destek geldi. Malatyalı Özel Sporcular, Konya Şehir Hastanesi’nde elim bir olay sonucu yaşamını yitiren Dr. Ekrem Karakaya ve sağlıkta şiddete dur demek için ellerindeki yazılarla şiddete tepki gösterdi. Özel sporcular, ‘şiddete hayır, hakkınız ödenmez, sağlık çalışanları yalnız değildir’ gibi dövizler ile tüm sağlık camiasının yanında olduklarını belirttiler.

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