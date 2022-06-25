Özel okulda coşkulu yıl sonu şenliği

Malatya’da Kanguru Okulları’nın yoğun katılımla gerçekleştirilen Yıl Sonu Şenliği’nde elde edilen gelir ise yetim çocuklara bağışlandı.

Malatya Kanguru Okulları tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yıl Sonu Şenliği, bu yılda eğitim-öğretim sezonunun sona ermesi ile birlikte yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Şenlikte öğretmen ve öğrencilerinin birlikte hazırladığı el emeği göz nuru ürünler satışa çıkarılırken, velilerde evlerinde yaptıkları tatlı ve pastalar ile şenliğe katkı sundu. Yıl sonu şenliğinde kurulan stantlarda satılan tüm ürünlerin gelirleri yetim çocuklar için bağışlanırken, okul bahçesinde kurulan dev çocuk oyun alanlarında da öğrenciler doyasıya eğlendi. Hacivat-Karagöz ve Hokkabaz’ın canlandırıldığı sahne oyunlarında da katılımcılar güzel bir gün yaşadı.

Şenlikte ayrıda Kanguru Okulları çalışanlarından Cihat Şireci’de sahne alarak türküleriyle katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Hareketli müziklere halaylarıyla eşlik eden veliler ve okul çalışanları gün boyu doyasıya eğlendi. Gecenin sonunda bir konuşma yapan Malatya Kanguru Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Aydın Acar, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Gecemize gösterine yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Malatya’mızın desteği bizi gururlandırdı. Okul bahçesine sığmadık. Şenliğimize katılan tüm velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin. Kanguru Okulları öğrencilerimiz öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte daha nice güzel etkinliklere imza atacaktır" şeklinde konuştu.