Özel öğrencilere özel ilgi

Malatya’da İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu, Turgut Özal Özel Eğitim Ortaokulu ve Mesleki Gelişim Merkezi ile Ali Kuşcu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda özel öğrencilere özel eğitimler veriliyor.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürisi Hatice Özdemir, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ile birlikte İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu, Turgut Özal Özel Eğitim Ortaokulu ve Mesleki Gelişim Merkezi ile Ali Kuşcu Özel Eğitim Uygulama Okullarını ziyaret etti. Özdemir, öğretmen ve öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Özdemir, öğretmenlerle de görüşerek okulun ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Özdemir, öğretmenlere fedakarca çalışmaları ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere kaliteli eğitim vermek için gayret gösterdiklerini belirten Özdemir, eğitim ihtiyacı olan tüm çocuklara gerek kaynaştırma-bütünleştirme, gerek evde eğitim ve gerekse de özel eğitim okullarında eğitim vererek eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde her türlü çabanın gösterilmeye devam ettiğini kaydetti.