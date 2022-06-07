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Özel güvelik görevlilerine denetim

Malatya’da polis görevlileri, özel güvelik görevlilerine denetim gerçekleştirdi.

MALATYA 07.06.2022, 13:54
Özel güvelik görevlilerine denetim

Malatya’da polis görevlileri, özel güvelik görevlilerine denetim gerçekleştirdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından, Şehirlerarası Terminal İşletmesi, TCDD, DHMİ, AVM, Hastane, Müze, Kongre Merkezi, Belediyeler, Vergi Dairesi ve Üniversitelerde ifa edilen özel güvenlik uygulamaları yerinde incelendi. Polisi görevlileri, bu yerlerde görevli özel güvenlik görevlilerinin sunduğu güvenlik hizmetinin kalitesi, yetki görev ve sorumlulukları ile alınan tedbirler kontrol edildi.

Polisi görevlileri tarafından ayrıca 5188 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde görülen eksiklikler hakkında yerinde eğitim ve bilgilendirmeler yapıldı.

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