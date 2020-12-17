Özcan’dan şeker fabrikasına ziyaret

Özcan, MTB Meclis Başkanı Erdoğan Ünal ile birlikte Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun’ı ziyaret etti.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Ticaret Borsası olarak Şeker Fabrikasını çok önemsediklerini ve sahip çıktıklarını ifade ederek, “Malatya Şeker Fabrikası, bölge ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Malatya Ticaret Borsası olarak çok önemsediğimiz Şeker Fabrikası tarım sanayinde ve tarımda merkezi hükümetin yapmış olduğu önemli yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sunması çok önemlidir” dedi.

Ziyarette konuşan Altun, Malatya Şeker Fabrikası olarak gerek yerel sivil toplum kuruluşlarımızla gerek çiftçilerle işbirliği içerisinde olduklarını belirterek, “Bu yıl 620 bin ton pancar tesellümü yaparak 67 bin ton şeker üretmeyi hedefliyoruz. Türkiye ekonomisine 450-500 milyon TL civarında katma değer sağlamış olacağız. Ticaret Borsası Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

MTB Başkanı Ramazan Özcan ise Malatya Şeker Fabrikası’nın kent ekonomisine ciddi katkı sağladığını ifade etti.

Özcan, fabrikanın uzun yıllardır bölge, şehir ve ülke ekonomisine çok önemli katkıda bulunduğunu kaydederek, “Bu yıl hedefleri 67 bin ton şeker üretmek ve 620 bin ton şeker pancarı işleme hedeflerinde emin adımlarla ilerliyor. Bölge ekonomisine ciddi katkısı olan bu kurumumuzu Ticaret Borsası olarak çok önemsiyor ve sahip çıkmamız gerekiyor. Malatya Şeker Fabrikası tarım sanayinde ve tarımda merkezi hükümetin yapmış olduğu önemli yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sunması çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Malatya’da son yıllarda faaliyete geçen iki önemli baraj ile 120 bin hektar alanın sulanmaya açıldığını kaydeden Özcan, “Yazıhan bölgesinde Boztepe Barajının sağlamış olduğu sulama kanallarının da büyük oranda yapılması ile önemli bir noktaya getirdi. Bölgedeki illerde bu kapasiteden ciddi anlamda faydalanacağı bir fırsat doğdu” şeklinde konuştu.

Özcan, Malatya Şeker Fabrikası’nda geçen yıl 55 bin ton şeker üretiminin yapıldığını anımsatarak, “Bu yıl hedefleri 67 bin ton, gelecek yılda 80 bin tona ulaşır, emin adımlarla 100 bin ton şeker üretecek kapasiteye de ulaşacak şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Yapmış oldukları bu önemli iş için Malatya kamuoyu ve üreticilerimiz adına Şeker Fabrikası müdürümüze ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.