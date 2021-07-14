Özcan’dan 15 Temmuz mesajı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MTB Başkanı Ramazan Özcan, 15 Temmuz’da milli iradesine sahip çıkan aziz milletin, hain darbe girişimine karşı şanlı tarihine yeni bir destan daha yazdığını belirterek, "15 Temmuz gecesi ipotekli kimlikler taşıyan hainlere, halkımız gerekli dersi verdi. Beyinleri yıkananlara, robot gibi yetişenlere, yabancı güçlerle kol kola girip vatanına ihanet edenlere karşı, milletimiz gerçek anlamıyla bir zafer kazanmıştır. Bu yönüyle 15 Temmuz, yurt dışındaki hesabın yurt içine uymayacağının en büyük ispatıdır. 15 Temmuz aynı zamanda dost ile düşmanın belli olduğu gecedir. Herkesin artık şunu çok iyi bilmesi ve idrak etmesi gerekiyor ki Türk insanı can verir, şehit düşer, kendi iradesinin dışında bir iradeye boyun eğmez. Bu gerçeği öğrenemeyen, görmek istemeyenler de her defasında hezimet yaşamaya mahkumdur. Kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz o gece bir kitle olmaktan çıkıp ’filler’ karşısındaki ’ebabil kuşları’ gibi hain darbecilere kan kusturdular. 15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün millet iradesine, istiklal ve istikbalimize karşı gerçekleştirmek istediği hain darbe girişimine karşı cansiperane verilen mücadele aydınlık Türkiye’nin geleceğinde yeni bir sayfa açmıştır" ifadelerini kullandı.

Türk milleti olarak ne FETÖ ne de bunun gibi karanlık odaklara asla müsaade etmeyeceklerini dile getiren Özcan, “Bununla birlikte yine omuz omuza ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıma inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. Tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, bu uğurda canlarını ortaya koyan yiğit gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Milli birlik ve beraberliğimizin bir nişanesi olan 15 Temmuz ruhunun nesiller boyu daim olmasını temenni ediyorum" ifadelerine de yer verdi.