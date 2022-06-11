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Özal’a ithafen resim sergisi

Malatya’da öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan resim sergisi, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a ithafen hazırlanıp törenle açıldı.

MALATYA 11.06.2022, 12:21
Özal’a ithafen resim sergisi

Malatya’da öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan resim sergisi, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a ithafen hazırlanıp törenle açıldı.

20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı Malatya Park AVM’de Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan, Milli Eğitim İl Müdiresi Hatice Özdemir, 20 Mayıs Vakfı Turgut Özal Anadolu Lisesi yetkilileri, diğer ilgili ve bazı sivil toplum kuruluşu yetkilileri, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile yapıldı.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a ithafen hazırlanan resim sergisinin açılışını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan, "Çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri çerçevesinde yapmış oldukları serginin açılışını gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimiz çok güzel çalışmalar yaparak yeteneklerini sergilemişler. Serginin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sergi açılışının ardından davetliler sergiyi gezerek öğrencilerin yaptıkları çalışmaları incelediler.

Sergi 12 Haziran akşamına kadar gezilebilecek.

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