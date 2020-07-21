Özal Tıp Merkezi, ince bağırsak ve pankreas nakli yapan tek merkez

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Hastanemiz ülkemizin ‘ince bağırsak nakli’ ve ‘pankreas nakli’ yapan tek merkezidir“ dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İnönü Üniversitesi’ne bağlı Turgut Özal Tıp Merkezi’nin icraatlarını dile getirdi.

Kızılay, “Üniversitemize bağlı Turgut Özal Tıp Merkezi, bölgenin en donanımlı ve en büyük hastanesidir. Karaciğer naklinde Türkiye ve Avrupa’da birinci, dünyada ikincidir. Kök hücre ve kemik iliği naklinde Türkiye’de birincidir. Çocuk yanık ve yoğun bakım ünitesinde Türkiye’de birincidir. Türkiye’de ince bağırsak ve pankreas naklini yapan tek merkezdir. Sağlık turizminde yetkili hastanedir. Bölgenin en donanımlı tüberküloz laboratuvarı mevcuttur” ifadelerine yer verdi.

Rektör Kızılay, organ ve doku nakilleri rakamları hakkında da şunları belirtti:

"2 bin 747 karaciğer nakli, 844 kök hücre ve kemik iliği nakli, 172 kornea nakli, 7 ince bağırsak nakli ve 3 pankreas nakli yapıldı.”

Covid-19 pandemi süreci

Bu arada, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan Covid-19 pandemi süreci hakkında da Turgut Özal Tıp Merkezi tarafından yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Rektör Kızılay, “Pandemi hastanesi ve bölgenin test merkezidir. 35 bin Covid-19 testi yapıldı. 298 hastaya yoğun bakımda bakıldı” bilgilerini paylaştı