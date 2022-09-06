Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Malatya-Ankara karayolu sanayi alt geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 44 AV 700 plakalı Peugeot marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Çetin Tokay’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolan savrulan şahıs ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahıs buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.