banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı

Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobil yoldan çıkarak, şarampole uçtu. Feci kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

MALATYA 05.07.2022, 18:21
Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobil yoldan çıkarak, şarampole uçtu. Feci kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Numan Karagöz idaresindeki 38 D 8103 plakalı otomobil sürücüsü 29. Kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Numan Karagöz ile otomobilde yolcu olarak bulunan Cennet ve Fevzi Karagöz yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
28°
açık